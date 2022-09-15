Akçakale'ye engelsiz yaşam merkezi

Engelli bireylerin nitelikli zaman geçirecekleri merkez bünyesinde; mesleki eğitimlerin verildiği atölyelerin yanı sıra sanatın iyileştirici gücünden de faydalanılarak Ebru ve resim kursu, müzik kursları verilecek. Merkezde ayrıca dikiş kursu, bilgisayar kursu, takı tasarım kursu, satranç kursu olmak üzere birçok alanda eğitimler verilecek. Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül'ün girişimleriyle Akçakale ilçesine kazandırılan modern tesis içerisinde sinema salonu, eğitim ve konferans salonları, mescitler, kütüphane ve okuma salonları, acil müdahale odası, bilgisayar odaları, müzik atölyesi, yağlı boya atölyesi, resim atölyesi, satranç odası, işaret dili ve eğitim alanları ile oyun alanları gibi pek çok donatı yer alıyor. Her zaman engelli bireylerin yanında olan Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Engelli bireyleri sosyal yaşama kazandırmak adına Akçakale ilçesinde yapımını tamamladığı merkezde sosyal aktiviteler, kişisel gelişim becerileri, sanatsal faaliyetler ve sportif faaliyetlerde bulunmalarına olanak sağlayacak eğitim sahası oluşturdu.

Beyazgül'ün girişimleriyle iç dizaynı titizlikle tasarlanan Akçakale Engelliler Koordinasyon ve Yaşam Merkezi aynı anda birden çok eğitim ve aktiviteye olanak sağlayacak şekilde tasarlanarak bir kompleks görevi üstleniyor. Engelli bireylerin sosyal yaşama adaptasyonunun sağlanması hedeflenen merkezinden yararlanmak isteyen vatandaşlar koordinasyon merkezine müracaat ederek, kayıtlarını oluşturup bu eğitimlerden faydalanabilecekler.