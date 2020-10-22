Akçakale‘ye içme suyu müjdesi

Akçakale Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya'nın girişimleri ile Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından Akçakale İçme Suyu Projesi'nin ihalesi yapıldı.

Akçakale Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya, peş peşe dev projelere imza atarken ilçede yıllardır çözüm bekleyen içme suyu sorunu için de öncülük etti. Başkan Yalçınkaya'nın girişimleri ile ilçede sağlığı tehdit eden eski ishale hatları ve asbest borularının değişip ilçe temiz su getirilmesi için proje hazırlandı Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından Akçakale İçme Suyu Projesinin Perşembe günü ihalesi yapılarak yüklenici firma belirlendi. İlçede kirli suların tarihe karışacağını ve projenin takipçisi olacaklar müjdeleyen Yalçınkaya, “Akçakale içme suyu maalesef üzülerek söylüyorum Akçakale'de içilecek su yok. Gübrelerden dolayı nitratın aşağıdaki içme sularına karışmasından ve zirai ilaçlardan çok büyük bir felaket. 10 yıl sonra Akçakale'de içilecek suyu geldiğimiz günden beri çok büyük gayret, aşk ve şevkle bu içme suyunun halledilmesi, Urfa'dan içme suyunun getirilmesi noktasında çok büyük gayretlerimiz oldu. Büyükşehir Belediye Başkanımız Zeynel Abidin Beyazgül, ŞUSKİ Genel Müdürümüz Muhammed Said Güllüoğlu'nun gayreti ile Dünya Bankası ve Japonya'dan büyük bir kredi bulunarak; bana göre GAP'tan sonra en büyük proje. Akçakale, Harran'ın ve iki ilçenin bütün köylerinin içme sularının Urfa'dan temin edilip buraya getirilmesi noktasında perşembe günü ihale sonuçlanmış, müteahhit belli olmuştur. Önümüzdeki yıllarda, 100 yıl Akçakale ve Harran'a yetecek su temin edilmiştir. Süre 3 yıl. Öyle ümit ediyoruz ki 1,5 sonra Akçakale merkezine ulaşacaktır. Merkezle beraber bütün köylerin asbestli boruları ve pis suları tarihe karışacak. Pırıl pırıl, çok mükemmel bir su insanlarımızın hizmetinde olacak. Bu suyun getirilmesinde emeği geçen başta Büyükşehir Belediye Başkanımıza, ŞUSKİ Genel Müdürüne ve ekibine canı gönülden teşekkür ediyoruz. Urfa'mıza, Akçakale'mize, Harran'ımıza ve bütün köylerimize, halkımıza hayırlı uğurlu olsun. Bu projenin biran önce başlamasını bekliyoruz ve takipçisiyiz” dedi.