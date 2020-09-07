Akçakale'ye ilk kez çevre yolu yapılacak

Akçakale'yi Suruç'a bağlayan çevreyolu çalışmalarını yerinde inceleyen Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya “Akçakale'ye yapılacak olan çevre yolu, ilçenin geleceği için dönüm noktası olacak” dedi.

Akçakale'de bugüne kadar yapılmayan çevre yolu, Akçakale Belediye Başkanı Mehmet Yaçınkaya'nın girişimleri sonucu hayat geçirildi. Yeni mezarlık çevresinden Suruç'a bağlanan çevreyolunda çalışmalar sürerken, Yalçınkaya'da bölgeye giderek alanda incelemeler bulundu. Çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi alan Yalçınkaya yetkililere çalışmalarla ilgili gerekli talimatları da verdi.

Burada yaptığı açıklamada çevreyolunun önemine ilçe tarihinde bir ilk olduğuna belirten Yalçınkaya, “Akçakale 15 ayın sonunda şantiyeye çevrilmiş durumda. Bir taraftan TOKİ inşaat çalışmalarına başladı bir ilk olarak. Gelecek yüzyılın Akçakale'si, Suruç-Urfa çevre yolunu yapıyoruz. Alandayız, burada mükemmel bir yol yapılıyor. Çevreyolu, şehri boğmadan, şehrin trafiğini aksatmadan büyükşehre ve ana antenlere bağlamak Bunun ilk çalışmasını Suruç-Urfa yolu olarak inşaatına başladı. Arkadaşlarımız çalışıyor. Akçakale'ye layık bir şekilde çok mükemmel bir çevreyolu olacak. İlk olarak Akçakale bir çevreyolu inşaatı ile karşı karşıya. Bu da Akçakale'nin geleceğinde bir dönüm noktası olacak. Yüzyıldır, Cumhuriyet kurulduğundan bu yana çevre yolumuz yok. İlk çevreyolumuz, ilk TOKİ'miz başladı. Akçakale için çok önemli, hem mahallenin geleceği açısından hem diğer ilçenin hem Urfa'nın bağlantısında bu yol çok büyük hizmetler verecek. Buranın hayatını geleceğini kolaylaştıracak” ifadelerini kullandı.