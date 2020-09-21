Akçakale'ye konteyner temizleme aracı kazandırıldı

Temel ve sosyal belediyecilik çalışmaları ve hayata geçirdiği hibe programları ile Akçakale'nin çehresini baştan aşağı yenilemeyi hedefleyen Başkan Mehmet Yalçınkaya, yürüttüğü çalışmaların yanı sıra, belediye araç filosunu da gün geçtikçe arttırmayı sürdürüyor. Covid-19 ile mücadele çalışmalarını göz önünde bulunduran Başkan Yalçınkaya, bu doğrultuda araç filosuna çöp konteynerlerinin yıkaması ve dezenfekte edilmesi için konteyner yıkama aracı kazandırdı.

Konteyner yıkama aracının teslim törenine beraberinde belediye meclis üyeleri Abdürrezak Büyükaslan ve Hasan Takkuş ile birlikte katılan Başkan Mehmet Yalçınkaya, aracın Akçakale halkına hayırlı olması temennisinde bulundu.

"Hep birlikte modern Akçakale oluşturacağız"

Tertemiz bir Akçakale için aracın önemli bir hizmet yürüteceğinin altını çizen Başkan Yalçınkaya, vatandaşlardan da temizlik noktasında destek isteyerek, "Modern Akçakale oluşturma yolunda adım adım ilerliyoruz. Bu aracımızın çok farklı bir özelliği var. Burası 8 ay sıcak bir bölgenin ilçesi ve ilçede bu sıcaktan dolayı maalesef üzülerek söylüyorum çöpler çok kötü kokuyor. Bu araç vasıtasıyla bütün çöp kutuları yeniden yıkanacak ve yeniden Akçakale'nin hizmetine verilecek. Teknik bir araç. Bu aracın bu noktada çok büyük bir hizmeti olacak. Çevresi, caddesi, sokağı temiz, çöp kutusu temiz bir Akçakale oluşturmak istiyoruz. Yalnız Akçakale halkı ve insanından bu konuda bize gerekli desteği vermelerini istiyoruz. Sadece belediyeden beklemesinler. Belediye çok fazlasını yapıyor. Halkımız da özellikle hanım kardeşlerimiz çöpüne, sokağına sahip çıksınlar. Hep birlikte gayret edersek modern bir Akçakale oluştururuz. Bu aracın da ilçemize, halkımıza, insanımıza hayırlı olmasını Allah'tan temenni ediyorum" dedi.

Akçakale Belediyesi tarafından hizmetine sunulan araç, yerinde ve hızlı bir şekilde çöp konteynerlerini içine alarak yıkama ile dezenfekte işlemini gerçekleştirecek. Böylece çevreye kötü kokuların yayılması önlenerek konteynerlerinin içinde sinek ve larva oluşumu da engellenecek.