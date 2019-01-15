Akraba aileler arasında arazi kavgası: 1 yaralı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle iki akraba aile arasında kavga çıktı, kavgada 1 kişi yaralandı.

Olay, sabah saatlerinde ilçenin Güney Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, daha önce arazi anlaşmazlığı nedeniyle bir araya gelen Çelik ve Gülcan aileleri arasında tartışma çıktı. Tartışma bir süre sonra silahlı ve taşlı sopalı kavgaya dönüştü. Kavgada H.Ç. taş ve sopa darbeleriyle yaralandı. H.Ç. ambulansla Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis ekipleri kavga ile ilgili inceleme başlattı