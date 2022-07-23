Aksoy çalışmaları sahada inceledi

Bozova ilçesine bağlı kırsal Gerdek Mahallesi'nde parke taşı döşeme çalışmaları sürüyor. Çalışmaları yerinde inceleyen Bozova Belediye Başkanı Suphi Aksoy, yetkililerden bilgi aldı. Aksoy, incelemeleri sonrası konuşmasında, "Göreve geldiğimiz günden bugüne kadar kent merkezi başta olmak üzere tüm kırsal mahallelerimizde belirlediğimiz program dahilinde çalışmalarımız devam etmektedir. Ben yapamayacağım hiçbir projeye, çalışmaya söz vermem söz verdiysem de en kısa sürede bu sözümü yerine getirmek için çalışırım" ifadelerini kullandı.