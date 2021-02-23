Aksoy'dan girişimcilere destek

Bozova Belediye Başkanı Suphi Aksoy, ilçe merkezi ve kırsalda istihdamı arttırmaya yönelik desteklerini sürdürüyor. Ekonomiye katkı sağlamak amacıyla girişimcilere destek veren Aksoy, Bozova ilçe merkezinde açılışını yaptığı Sabiha Tekstil Atölyesi önünde bir açıklamada bulundu.

Aksoy, “İlçemizde işsizliği önleme adına tüm yatırımcı ve girişimcilerimizi ilçemize bekliyoruz. Açılışını gerçekleştirdiğimiz tekstil atölyemizde istihdam edilecek olan kardeşlerimiz hem ilçe ekonomisine hem de ülke ekonomisine katkıda bulunacaklardır. Atölyenin açılmasında bulunan girişimci kardeşlerimizi tebrik ediyorum. Belediye ve şahsım olarak her türlü desteği vermeye devam edeceğiz. Daha önce de girişimde bulunan Toker tekstil ile birlikte ikinci bir tekstil açan Mehmet Toker ve ekibine de ayrıca başarılar diliyorum” dedi.

Atölye sahibi Mehmet Toker ise “Atölyemizin açılışına katılan belediye başkanımıza desteklerinden dolayı çok teşekkür ediyorum. Başkanımız ilk atölyeyi açmamda desteklerini esirgemeyip bize yer tahsisinde bulundu ve şimdi ikinci atölyemizi açıyoruz. Yaklaşık 90 kişiye istihdam sağlıyoruz ve inşallah bu sayımızı daha da büyüteceğiz. Desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.