İhlas Haber Ajansı

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Aksoy'dan sınavlar öncesi öğrencilere destek

Bozova Belediye Başkanı Suphi Aksoy’un talimatlarıyla ilçe genelinde Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı 8’inci sınıflar için LGS deneme sınavı, üniversite sınavına girecek olan 12’nci sınıflar için de AYT ve TYT deneme sınavı yapıldı.

Bozova Belediye Başkanı Suphi Aksoy'un talimatlarıyla ilçe genelinde Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı 8'inci sınıflar için LGS deneme sınavı, üniversite sınavına girecek olan 12'nci sınıflar için de AYT ve TYT deneme sınavı yapıldı.


4 Haziran Pazar günü yapılacak olan Liselere Giriş Sınavı (LGS) ile 17-18 Haziran'da yapılacak TYT ve AYT sınavları öncesi öğrencilere yönelik son hazırlıkları sınavı gerçekleştirildi. Bozova Belediye Başkanı Suphi Aksoy, yaptığı yazılı açıklama geleceğin teminatı olan gençlerin iyi eğitim alabilmeleri adına yeni eğitim öğretim yılı başından bu yana başlatılan deneme sınavlarını, tüm okullarda yapılan son deneme sınavı ile noktaladıklarını belirterek, tüm öğrencilere başarılar diledi.

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