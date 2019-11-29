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Akü hırsızları polise yakalandı

Şanlıurfa’da 6 araçtan akü çalan hırsızlar polis tarafından yakalandı.

Şanlıurfa'da 6 araçtan akü çalan hırsızlar polis tarafından yakalandı.


Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, araçlardan akü çalan şahıslara yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda M.K., Ü.B. ve Y.E.D. adlı şahıslar yakalandı. Yakalanan şahıslarla birlikte araçlardan çaldıkları aküler de ele geçirildi. Aküler sahiplerine teslim edilirken emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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