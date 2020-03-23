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Alacak verecek kavgasında kan aktı: 2 yaralı

Şanlıurfa’nın Haliliye ilçesinde alacak verecek kavgasında pompalı tüfekle vurulan 2 kişi yaralandı.

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde alacak verecek kavgasında pompalı tüfekle vurulan 2 kişi yaralandı.


Merkez Haliliye ilçesine bağlı Bahçelievler Mahallesi'nde alacak verecek nedeniyle H.Ç. ile Y.A. ve A.Ç. arasında tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen olayda, iddiaya göre H.Ç. elindeki tüfekle Y.A. ile A.Ç.ye ateş açtı. Vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralanan şahıslar ihbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince hastanelere kaldırıldı. Olay yerinde güvenlik önlemleri alan polis H.Ç.yi gözaltına aldı.


Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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