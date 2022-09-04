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Alev alan otomobil küle döndü

Şanlıurfa’da alev alan seyir halindeki otomobil küle döndü.

Şanlıurfa'da alev alan seyir halindeki otomobil küle döndü.


Edinilen bilgiye göre olay, Gaziantep-Şanlıurfa karayolunun 30'uncu kilometresi, Suruç ilçesine bağlı Payamlı kırsal Mahallesi yakınlarında yaşandı. Sürücüsünün ismi ile plakası henüz belirlenemeyen otomobil, seyir halindeyken alev aldı. Aracın motor kısmından alevlerin yükseldiğini gören sürücü, yol kenarına park ederek diğer sürücülerden yardım istedi. Kimsenin müdahale edemediği otomobil, kısa sürede alevlere teslim oldu. Yaklaşık yarım saat yanan otomobil, küle döndü.


Yangın nedeniyle kısmen kapanan yol, olay yerine giden itfaiye ekiplerinin alevlere müdahale ederek söndürmesinin ardından yeniden trafiğe açıldı.

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