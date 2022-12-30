Alev ve dumanlar arasında kalan 7 kişiyi ekipler kurtardı

Şanlıurfa'da bir evde çıkan yangında duman ve alevler nedeniyle mahsur kalan 7 kişiyi itfaiye ekipleri kurtardı.

Edinilen bilgiye göre yangın, Haliliye ilçesine bağlı Devteyşti Mahallesi'nde meydana geldi. 4 katlı bir binanın 3'üncü katında elektrik kontağından kaynaklı yangın çıktı. Yangının kısa sürede büyümesi üzerine durum itfaiye ekiplerine bildirildi. Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri alevlerin ve dumanın sardığı binada mahsur kalan vatandaşları ise tahliye için çalışma başlattı. Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu dumandan etkilenen 7 kişiyi dışarı çıkararak, sağlık ekiplerine teslim etti. Dumandan etkilenen vatandaşlara ilk müdahale ambulansta yapıldı.

Binayı tahliye eden ekipler, bir süre sonra yangını kontrol altına almayı başardı. Maddi hasarın meydana geldiği ev kullanılamaz hale gelirken, ilk müdahalesi yapılan vatandaşların ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.