Ali Şelli Parkında yenileme çalışmaları sürüyor

Mahalle ve hane ziyaretleriyle Haliliye halkının taleplerini birinci ağızdan dinleyen Başkan Mehmet Canpolat, Sultan Fatih Mahallesinde incelemelerde bulundu. Mahalle Muhtarı Hikmet Arslan ve Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Aslan ile mahallede esnaf ve vatandaşlarla görüşen Canpolat, gelen talepleri not alarak, ilgili müdürlüklere çözümü için talimatlar verdi. Mahallede bulunan Ali Şelli Parkında da yürütülen yenileme çalışmalarını denetleyen Başkan Canpolat, yürütülen çalışmalara ilişkin teknik ekipten de bilgi aldı. Parkın bayram öncesi yeniden hizmete açılacağını belirten Canpolat, yaptığı açıklamada, “Ali Şelli Parkımızda ekiplerimiz çok hummalı bir şekilde çalışıyorlar. Buradaki kaldırım ve betonlar ölmüş vaziyeteydi. Burada ki beton ve sökme işlemleri tamamlandı. Burada seri ve ivedi bir şekilde çalışıyoruz. Bayram öncesi daha yeşil, daha toprağı bol bir Ali Şelli Parkı ile vatandaşlarımıza hazırlamak adına ekiplerimiz gece gündüz burada çalışmalarına devam ediyor. Bugün muhtarımızda bizlere eşlik etti. Kendileri de buraya yakinen takip ediyor. Bende hem gece hem de gündüz çalışan ekiplere refakat ediyorum. Amacımız güzel bir parkın ortaya çıkmasıdır. Korunaklı, yeşili bol, güvenlik kameralarının olduğu, aydınlatmasının tamemen olduğu ve diğer sosyal donatılarının olduğu mükemmel bir parkı ortaya çıkaracağız. İnşallah bayram öncesi vatandaşlarımızın hizmetine sunmuş olacağız” ifadelerini kullandı.

Canpolat, açıklamaların ardından parkta yenileme çalışmalarını yürüten işçilerle de sohbet etti.