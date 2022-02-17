Alman Seyahat Birliği heyeti Şanlıurfa'da

Türkiye'ye gelen Alman Seyahat Birliği (DRV) Başkanı Norbert Fiebig ve beraberindeki heyet, Şanlıurfa Valiliği'ni ziyaret etti.

Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı olarak faaliyet gösteren Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) ile Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Güneydoğu Bölge Temsilciliği'nin birlikte düzenlediği program çerçevesinde Almanya'dan Türkiye'ye gelen Alman Seyahat Birliği (DRV) Başkanı Norbert Fiebig ve beraberindeki heyet, Şanlıurfa Valiliği'ni ziyaret etti. Vali Abdullah Erin tarafından ağırlanan, Almanya'daki yaklaşık 11 bin seyahat acentesinin çatı kuruluşu olan DRV heyetinde; Almanya'nın en büyük acentelerinden DER Turistik, Türkiye'ye en fazla turist gönderen FTI ve Almanya'daki en büyük Türk seyahat acentesi BENTOUR'un temsilcileri de yer aldı.

DRV heyetiyle valilik toplantı salonunda bir araya gelen Vali Erin, DRV Başkanı Norbert Fiebig'den çalışmaları hakkında bilgi alarak, Almanya'nın turizm liderlerini tarih ve kültür şehri Şanlıurfa'da ağırlamaktan büyük onur duyduklarını ifade etti. Şanlıurfa'nın neolitik dönemden başlayarak tarihin tüm dönemlerine ait büyük bir turizm potansiyeline sahip olduğunu dile getiren Vali Erin, Göbeklitepe'ye büyük emekleri geçen Alman Arkeolog Prof. Dr. Klaus Schmidt'i de saygıyla andıklarını, onun başlattığı çalışmayı Taş Tepeler olarak adlandırılan Karahantepe ve diğer keşif alanlarıyla sürdürdüklerini kaydetti. Şanlıurfa'nın rahat ulaşım imkânları, misafirperverliği, huzurlu ve güvenli ortamının yanında tarihin akışını değiştiren arkeolojik keşifleri ve eşsiz kültürü ile misafirlerini ağırladığını hatırlatan Vali Erin, bu ziyaretin uzun vadeli işbirliği için güçlü bir başlangıç teşkil etmesini diledi. Alman Seyahat Birliği'nin valilik ziyaretinde, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile sektörün önde gelen temsilcileri de hazır bulundu.

Şanlıurfa, Diyarbakır ve Mardin'de sektör temsilcileriyle bir araya gelerek tanışacak olan DRV heyetinin ziyareti, bölgenin Almanya turizm pazarında tanıtılması açısından önem arz ediyor.