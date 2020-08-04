İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

“Altın kız” tiyatro oyunu Şanlıurfa'da sahnelendi

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, kültür ve sanat etkinlikleri kapsamında “Altın Kız” adlı çocuk tiyatrosu Şanlıurfalı çocuklarla buluşturdu.


Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Turizm Dairesi tarafından kültür ve sanat etkinlikleri kapsamında Ankara Devlet Tiyatrosu'nun organize ettiği "Altın Kız" çocuk tiyatro oyununu, Arkeoloji Müzesi önünde, çocuklar için sergilendi. Alanda oyun öncesi oturma alanları sosyal mesafe kuralına uygunluk düzeni sağlanırken gelen çocukların ateşleri ölçülerek, maske dağıtımı gerçekleştirildi. İyilik, yardımlaşma, paylaşma ve arkadaşlık gibi evrensel değerleri konu alan Altın Kız tiyatro oyunu, çocuklardan büyük ilgi gördü. Gelen çocuklara çeşitli ikramlarda bulunuldu. Keva Apostolova'nın kaleme aldığı, İsmail Bekir Ağlagül'ün Türkçe'ye çevirdiği, üvey annesi tarafından ıssız bir ormana terk edilen Altın Kız'ın yaşadığı düş ile gerçeğin konu edindiği Altın Kız adlı oyunu çocukların gelişimine katkıda bulunmasının yanında için öğretici bilgiler de içeriyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.