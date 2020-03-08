İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Amca, yeğenini öldürdü

Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde akrabalar arasında çıkan kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde akrabalar arasında çıkan kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.


Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa'nın Yeğen kırsal mahallesinde yaşandı. İddiaya göre, aralarında daha önce husumet bulunan amca Halil Y. ile yeğeni Abdullah Y. arasında kavga çıktı. Çıkan kavgada amca Halil Y., yeğeni Abdullah Y.'yi pompalı tüfekle vurarak öldürdü. Jandarma ekipleri mahallede önlem alarak kaçan zanlıyı yakalamak için de çalışma başlattı.


Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.