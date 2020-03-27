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Ana haber bültenini evden sundu

Şanlıurfa’da yayın yapan Güneydoğu Televizyon Kanalı ana haber spikeri Müslüm Çap, "Evde kal" farkındalığını artırmak amacıyla ana haber bültenini evden sundu.

Şanlıurfa'da yayın yapan Güneydoğu Televizyon Kanalı ana haber spikeri Müslüm Çap, "Evde kal" farkındalığını artırmak amacıyla ana haber bültenini evden sundu.


Haber Spikeri Çap, yayına "Haber bültenine başlarken herkesin evde kalmasına yönelik çağrılar var. Bu çağrıya bizler de uyarak bir farkındalık oluşturmak adına ana haber bültenini canlı olarak evden sizlere aktarıyoruz" ifadesini kullanarak başladı. Yayının devamında 2 yaşındaki kızı Hilal'i de kucağına alan Çap, "Evde kal" çağrısını yineledi.

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