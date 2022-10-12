Anaokulu öğrencilerine kırtasiye desteği

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde eğitime destek amacıyla bir araya gelen eğitim gönüllüleri, anaokulu öğrencilerine kırtasiye malzemesi dağıttı.

Siverek'te kitabevi işletmecisi Ayşe Serkendiz ve bir grup gönüllü arkadaşı, kendi imkanlarıyla özelikle köy okullarında okuyan ve maddi durumları yetersiz öğrencilere kırtasiye yardımında bulunuyor. Daha önce birçok öğrenciye katkı sunan eğitim gönüllüleri, bu defa ilçeye 50 kilometre uzaklıkta bulunan Çevirme Anaokulunda okuyan 50 öğrenciye kırtasiye ve boyama malzemesi hediye etti.

Proje koordinatörü Ayşe Serkendiz, bugüne kadar bin 250 öğrenciye yardım ettiklerini ve bu sayıyı yardımseverlerin desteğiyle büyütmek istediklerini belirtti. Serkendiz, "Bugün, geçen seneden söz verdiğim Çevirme Anaokuluna geldim. Burada eğitim gören 50 çocuğumuza kırtasiye ve boya malzemesi getirdik. Çocuklar mutlu olduğunda, biz de çok mutlu oluyoruz. Eğitime destek olmak ve bu minik öğrencilerimizi mutlu etmek isteyen hayırseverler olursa bize ulaşabilirler" dedi.