İhlas Haber Ajansı

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Ani yağmurdan kaçanlar kameraya takıldı

Şanlıurfa’da aniden bastıran yağmurda vatandaşların ıslanmamak için kaçıştığı anlar kameraya yansıdı.

Şanlıurfa'da aniden bastıran yağmurda vatandaşların ıslanmamak için kaçıştığı anlar kameraya yansıdı.


Şanlıurfa'da sabah saatlerinden başlayan ve zaman zaman etkili olan yağış öğle saatlerinde etkisini artırdı. Aniden bastıran yağmurda vatandaşların ıslanmamak için kaçıştığı anlar kameraya yansıdı. Bazı vatandaşlar ise kafasına poşet geçirip yoluna devam etti. Yağmur yerini rüzgara bırakırken sıcaklık ise 14 derecenin altına düştü. Yağışın yarından itibaren yerini güneşli havaya bırakacağı bildirildi.

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