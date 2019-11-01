Ankara'daki Haliliye tanıtıldı

Haliliye Belediyesi, Ankara'da düzenlenen ‘Şanlıurfa Tanıtım Günleri' fuarında stant açtı.

Ankara ANFA Fuar ve Kongre Merkezinde başlayan Şanlıurfa Kültür Turizm ve Lezzet Tanıtım Günlerinde Haliliye Belediyesi de yerini aldı. Haliliye ve Göbeklitepe başta olmak üzere birçok tarihi ve turistik mekanının tanıtımı hedeflenen stant, fuarı ziyaret eden birçok vatandaşın ilgisini çekiyor. Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, Başkan Yardımcısı İhsan Ağcan, Belediye Meclis üyelerinden Abdulkadir Bağış ve İbrahim Felhan'ın da katıldığı fuarda, Haliliye Belediyesinin standı milletvekilleri ve belediye başkanları ile birçok siyasi ve bürokrata da ev sahipliği yaptı.

Haliliye standını ziyarete gelen vatandaşları karşılayan Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, tanıtım günlerine ilişkin yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Tanıtım günlerindeyiz. Burada misafirlerimizi ağırlıyoruz. Haliliye ilçemizin gerek Göbeklitepe olsun gerek diğer ören yerleri ile olsun Haliliye ilçemizi vatandaşlarımıza anlatıp onları Şanlıurfa'ya, Haliliye davet ediyoruz. Şanlıurfa birlik beraberlik, sevgi, saygı hoşgörü şehri, bu manada tüm Ankaralı hemşerilerimizi, gerek uluslararası gerek yereldeki tüm vatandaşlarımızı Urfa'ya bekliyoruz.”

Şanlıurfa Kültür Turizm ve Lezzet Tanıtım Günleri, 3 Kasım 2019 Pazar gününe kadar ziyaretçilerini kabul edecek.