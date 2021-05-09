Annelere, Anneler Günü sürprizi

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, Belediye Başkanı Mehmet Canpolat'ın talimatlarıyla Anneler Günü dolayısıyla annelere sürpriz yaptı. Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü bünyesinde gerçekleştirilen Evde Bakım Hizmetinden yararlanan 210 anne için hazırlanan çiçekler, görevliler tarafından tek tek kapıları çalınarak annelere teslim edildi. Görevliler, Başkan Mehmet Canpolat'ın selamını ileterek, annelerin, Anneler Gününü kutladı.

Annelerde, kendilerini düşünen Başkan Mehmet Canpolat'a teşekkür etti.