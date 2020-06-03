Anneleri telef olan yavru tilkiler koruma altına alındı

Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesi kırsalında anneleri telef olan 2 yavru tilki, koruma altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Hilvan ilçesi kırsalında 2 tilki yavrusunu fark eden vatandaşlar, durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne bağlı Gölpınar Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezine bildirdi. Bölgede inceleme yapan ekipler anne tilkinin telef olduğunu belirlerken yavruları koruma altına aldı. Yavru tilkilerin rehabilitasyon işlemlerinin tamamlanmasının ardından doğaya bırakılacağı öğrenildi.