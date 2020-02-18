Antika eşyalar tarihe ışık tutuyor

Şanlıurfa'nın tarihi çarşısında bulunan antikacılar, yaklaşık 200 yıllık eşyalarıyla adeta tarihe ışık tutuyor.

Balıklıgöl yerleşkesinde bulunan tarihi çarşılar bölgesinde yer alan antikacılar, Osmanlı döneminden ve geçmişte Şanlıurfa'da kullanılan eşyalarla tarihe yön veriyor. Antika eşyalar arasında, geçmiş dönemlerde kullanılan teyp, saat, terazi, beşi, kaset ile Osmanlı döneminden kalma yaklaşık 200 yıllık asker miğferi ve Abdulhamit Han dönemine ait kılıç da yer alıyor. Antika eşyaları inceleyen meraklı vatandaşlar, geçmişte atalarının kullandığı bu eşyaların paha biçilemez olduğunu ifade etti.

“Antikalar geçmişimizin değeridir”

Geçmiş dönemlerde kullanılan antika eşyaların değer taşıdığını belirten Abdulkadir Ceylan, “Burada tarihi antikaların ikinci elini satıyoruz. 1900 yıllarında kalma eşyalar burada sergiliyoruz. Osmanlı döneminden kalma eşyalar da bizde mevcuttur. Bizde geçmişte kullanılan pek çok eşya bulunmaktadır. 30 yıllık teyp var, kaset sistemi ile çalışıyor. 30 yıllık beşik var, hakiki ceviz ağacıyla tasarlanmış. Eski antika saat mevcut. Osmanlı dönemine ait yaklaşık 200 yıllık asker miğferi (koruma) var. Abdulhamit Han dönemine ait kılıç var. Kurşunların makine ile değil el yapımıyla yaklaşık 60 yıllık kurşun yeleği var. 1975 yılında kullanılan terazi var. Antika şekli artık modern olmuş. Son 20 yıl içerisinde Ankara, İstanbul, İzmir, Eskişehir ve Şanlıurfa'da şark odaları döşeniyor, sıra geceleri düzenleniyor. Antika eşyalar konularak insanların dikkatini çekiyor” ifadelerini kullandı.