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Apartman boşluğuna düşen genç kız ağır yaralandı

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde apartman boşluğuna düşen genç kız ağır yaralandı.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde apartman boşluğuna düşen genç kız ağır yaralandı.


Alınan bilgilere göre, Hürriyet Caddesi üzerinde bulunan bir okuma salonunda ders arası saatinde dengesini kaybederek apartman boşluğuna düşen B.K. (20) ağır yaralandı. Olay yerine çağrılan 112 ekiplerince apartman boşluğundan çıkarılan genç kız, ambulansla Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı.


Genç kızın sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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