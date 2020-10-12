Arabada hem sinema hem de milli maç keyfi

Şanlıurfa'da Arkeoloji Müzesi önünde kurulan dev ekranda vatandaşlar arabalarında hem nostaljik film hem de milli maç izledi.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül'ün talimatıyla düzenlenen 'Açık Hava Arabada Sinema Etkinliği'nde vatandaşlar arabalarında "Selvi Boylum Al Yazmalım" ile A Milli Futbol takımının Rusya ile oynadığı müsabakayı dev ekranda izleme keyfi yaşadı. Alana gelen vatandaşlara korona virüs tedbirleri konusunda uyarılarda da bulunuldu. 'Açık Hava Arabada Sinema Etkinliği'nde 1977 yılının yapımı olan Atıf Yılmaz'ın yönettiği, Kadir İnanır ve Türkan Şoray'ın başrollerini paylaştığı "Selvi Boylum Al Yazmalım" filmi izlendi. Büyükşehir Belediyesinin sosyal medya hesaplarında hafta başından bu yana yaptığı ankette açık ara farkla öne çıkan filmi açık havada arabalarında izleme şansı yakalayan Şanlıurfalılar, Başkan Beyazgül ve genç ekibine teşekkür etti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, "Sevginin aşka galip geldiği o muhteşem yapıtı seçtim" dediği filmi AK Parti Grup Başkan Vekili Faruk Bayuk ile makam aracında izledi. Ekinliğe katılmak isteyen ancak araçları olmayan vatandaşlar ise Büyükşehir Belediyesinin alanda hazırda beklettiği araçlarda sinemayı izleme imkanı buldu. Çeşitli ikramların yapıldığı etkinlikte, Türk sinemasının baş yapıtlarından biri olan film keyifle izlendi.

Dev ekranda mili maç keyfi

'Açık Hava Arabada Sinema Etkinliği'nin ardından UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup 3'üncü maçında deplasmanda Rusya ile karşılaşan A Milli Takımının müsabakası da dev ekranda izlendi.

Şanlıurfalılar her iki etkinlik için Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül ve emeği geçen herkese teşekkür etti.