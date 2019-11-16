İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Araç, direğe tırmandı

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde elektrik direğine yaslanmış bir şekilde bulunan araç görenleri şaşırttı.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde elektrik direğine yaslanmış bir şekilde bulunan araç görenleri şaşırttı.


Olay, ilçeye 10 kilometre uzaklıkta bulunan Üçkuyu Kırsal Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Sabah gün ağrımı ile beraber yoldan geçen Mahalle sakinleri ve vatandaşlar, henüz kime ait olduğu tespit edilmeyen hafif ticari bir aracın elektrik direğine dik bir şekilde yaslanmış halde gördü. Vatandaşlar aracın o halini cep telefonu kamaralarına çekerek, sosyal medyada paylaştı. Karayolundan yaklaşık 50 metre uzaklıkta, elektrik direğine çıkan araçta büyük bir hasar olmaması da dikkat çekti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.