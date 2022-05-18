Araç muayene istasyonunda ‘rüşvet' operasyonunda 4 tutuklama

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde, araç muayene istasyonunda, rüşvet karşılığı sorunlu araçları muayeneden geçirmeden evrak düzenledikleri iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

Akçakale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube ekipleri, Akçakale'deki araç muayene istasyonunda sahte evraklarla işlem yaptıkları ve rüşvet aldıkları öne sürülen 2'si istasyon çalışanı 4 şüpheliyi takibe aldı. Adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen 4 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.