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Araç yangını ekipler tarafından söndürüldü

Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesinde otomobilde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde otomobilde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.


Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde yaşandı. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 63 ZK 070 plakalı otomobilde yangın çıktı. Yangını fark edenlerin haber vermesi üzerine olay yerine giden itfaiye ekipleri, alevlere müdahale etti. Yangın, ekiplerin kısa süreli çalışması sonucu söndürülürken araçta maddi hasar meydana geldi.


Yangının çıkış nedeniyle ilgili incelemenin devam ettiği öğrenildi.

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