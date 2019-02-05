Aracın çarptığı elektrik direği yenisi ile değiştirildi

Şanlıurfa'da bir aracın çarpması sonucu hasar görerek yan yatan elektrik direği Dicle Elektrik ekipleri tarafından yenisi ile değiştirildi.

Dicle Elektrik Dağıtım Şanlıurfa İl Müdürlüğü, merkez Haliliye ilçesinde bir aracın çarpması sonucunda alt kısmında hasar oluşan ve çarpmanın etkisi ile yan yatan beton direğin bulunduğu Ertuğrul Gazi Mahallesi Prof. Dr. Selçuk Atilla Caddesinde trafiğin yoğun olması nedeniyle sökme işini gece geç saatlerde yaptı. Gerekli tedbirlerin alınmasının ardından sökülen eski direğin yerine yenisi sabah saatlerinde dikildi ve bu hattan beslenen yerlere yeniden elektrik enerjisi verildi.

Dicle Elektrik yetkilileri, vatandaşlardan bu tür durumlarla karşılaşmaları halinde zaman geçirmeden Çağrı Merkezinin 186 numaralı hattına ihbarda bulunmalarını istedi.