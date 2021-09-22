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Aracın motor kısmına giren kediyi itfaiye çıkarttı

Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinde park halindeki bir aracın motor kısmına giren kedi itfaiye tarafından çıkartıldı.

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde park halindeki bir aracın motor kısmına giren kedi itfaiye tarafından çıkartıldı.


Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa'nın Birecik ilçesine bağlı Meydan Mahallesi Sahil Yolu üzerinde yaşandı. Park halindeki bir aracın motor kısmından kedi sesi geldiğini duyan vatandaşlar itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine giden itfaiye ekipleri, kediyi çıkartmak için çalışma başlattı. Aracın ön kaputunu açıp alt kısımdan el feneri yardımıyla kedinin yerini tespit eden ekipler, kediyi çıkartmayı başardı. Kedi kaçarak olay yerinden uzaklaşırken sürücü ise aracına binip yoluna devam etti.

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