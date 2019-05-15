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Aracında silahlı saldırıya uğrayan imam hayatını kaybetti

Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinde ailesiyle birlikte tarladan dönen imamın kullandığı otomobile uzun namlulu silahla saldırı düzenlendi.

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde ailesiyle birlikte tarladan dönen imamın kullandığı otomobile uzun namlulu silahla saldırı düzenlendi. Saldırıda 35 yaşındaki imam hayatını kaybederken eşi ve çocuğu yara almadı.


Edinilen bilgiye göre, Gaziantep'in Oğuzeli ilçesinde cami imamı olan 35 yaşındaki İbrahim Halil Polat, eşi ve 7 yaşındaki çocuğuyla birlikte Şanlıurfa'nın Birecik ilçesine bağlı Mezra kırsal Mahallesine gitti. Otomobille erik toplamak için tarlaya giden Polat, mahalleye dönerken kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin saldırısına uğradı. Aracı uzun namlulu silahla taranan imam olay yerinde hayatını kaybederken aynı araçta bulunan eşi ve 7 yaşındaki çocuğu ise yara almadı. Yaşanan olay sonrası bölgeye sağlık ekipleri ile çok sayıda jandarma sevk edildi. Olay yerine giden sağlık ekipleri, cami imamının hayatını kaybettiğini belirledi. Çevrede güvenlik önlemi alan ekipler, saldırıyı gerçekleştiren kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.


Saldırıda hayatını kaybeden İbrahim Halil Polat'ın akrabalarıyla aralarında arazi anlaşmazlığı bulunduğu öğrenildi.


Olayla ilgili, soruşturma devam ediyor.

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