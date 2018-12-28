İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Aracıyla çarptığı köpeği veterinere götürüp tedavi ettirdi

Şanlıurfa’da bir sürücü, yolda çarptığı köpeği aracıyla veterinere götürerek tedavi ettirdi.

Şanlıurfa'da bir sürücü, yolda çarptığı köpeği aracıyla veterinere götürerek tedavi ettirdi.


Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa - Mardin karayolunda yaşandı. Otomobiliyle seyir halindeki Ramazan Uzun, bir köpeğe çarptı. Uzun, köpeği aracına alarak veteriner kliniğine götürdü. Burada yapılan kontrolde, sol arka ayağı kırılan köpek tedavi altına alındı. Köpek tedavisinin ardından Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesinin Kedi ve Köpek Rehabilitasyon Merkezine gönderildi.


Aracıyla köpeğe çarpan sürücü Ramazan Uzun, "Aracımla seyir halindeyken aniden önüme çıkan köpeğe çarptım. Yol kenarında durup köpeğin başına geldim. Uzun süre ekiplerin gelmesini bekledim. Köpeğin kalkamadığını görünce aracıma aldım, veteriner kliniğine götürdüm. Tedavisini yaptırdık, daha sonra rehabilitasyon merkezine götürdük” diye konuştu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.