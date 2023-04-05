Aracıyla dereye uçtu, derede su akmaması sürücünün hayatını kurtardı

Şanlıurfa'da kontrolden çıkan otomobilin uçtuğu derede su olmaması sürücünün hayatını kurtardı.

Edinilen bilgiye göre kaza, gece saatlerinde Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde yaşandı. Halil K.'nin kullandığı 34 BAE 026 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Antep Deresi'ne uçtu. Yaklaşık 4 metre yükseklikteki dereye düşen otomobilin sürücüsü araçta sıkıştı. Kazayı görenler durumu itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine giden ekipler, yaralı sürücüyü su akmayan dereden çıkartarak ambulansla Ceylanpınar Devlet Hastanesine kaldırdı. Burada tedavi altına alınan sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.