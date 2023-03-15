Aracıyla su altında kalan kişi kendi çabasıyla sağ kurtuldu

Şanlıurfa’da aracıyla su altında kalan bir kişi kendi çabasıyla yüzerek kurtuldu.
Şanlıurfa'da aracıyla su altında kalan bir kişi kendi çabasıyla yüzerek kurtuldu.
Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde aracıyla birlikte sel sularında mahsur kalan bir kişi, yüzerek su üstüne çıktı. Çamur içerisinde kalan vatandaş, köprüden alt geçide sarkıtılan itfaiye hortumuna tutunarak yukarı çekildi. Mahsur kaldıktan sonra 3-4 saatin ardından kurtulan ve ambulansa bindirilen vatandaş, ilk müdahalesi yapılarak hastaneye götürüldü.