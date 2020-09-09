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Araçta bırakılan küçük kız camlar kırılarak kurtarıldı

Şanlıurfa’da ailesi tarafından otomobilde bırakılan 5 yaşındaki kız havasızlıktan boğulmak üzereyken kurtarıldı.

Şanlıurfa'da ailesi tarafından otomobilde bırakılan 5 yaşındaki kız havasızlıktan boğulmak üzereyken kurtarıldı.


Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesine bağlı Yenice Mahallesinde yaşandı. İddiaya göre yabancı uyruklu bir aile, alışveriş yapmak için çarşıya giderek 5 yaşındaki kız çocuklarını aracın içinde bıraktı. Camları kapalı olan ve kapıları kilitlenen araçta havasız kalan küçük kızı fark eden vatandaşlar durumu itfaiyeye haber verdi. Olay yerine giden itfaiye ekipleri, otomobilin camlarını kırarak nefessiz kalmak üzere olan kız çocuğunu kurtardı.


Bir iş yerine götürülen çocuğa su verildi. Ailesi kısa süre sonra olay yerine gelerek kızlarını itfaiye ekiplerinden aldı.

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