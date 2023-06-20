Araçtan 7 kilo uyuşturucu çıktı

Şanlıurfa’da polis tarafından durdurulan araçta yapılan aramada 7 kilo 700 gram uyuşturucu maddesi ele geçirildi.
Şanlıurfa'da polis tarafından durdurulan araçta yapılan aramada 7 kilo 700 gram uyuşturucu maddesi ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri durumundan şüphelendikleri bir aracı durdurdu. Araçta arama yapan ekipler 10 paket halinde 7 kilo 700 gram skunk maddesi ele geçirdi.
Olayda 2 şahıs, “uyuşturucu madde ticareti yapmak ve nakletmek” suçundan gözaltına alındı.