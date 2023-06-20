İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Araçtan 7 kilo uyuşturucu çıktı

Şanlıurfa’da polis tarafından durdurulan araçta yapılan aramada 7 kilo 700 gram uyuşturucu maddesi ele geçirildi.

Şanlıurfa'da polis tarafından durdurulan araçta yapılan aramada 7 kilo 700 gram uyuşturucu maddesi ele geçirildi.


Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri durumundan şüphelendikleri bir aracı durdurdu. Araçta arama yapan ekipler 10 paket halinde 7 kilo 700 gram skunk maddesi ele geçirdi.


Olayda 2 şahıs, “uyuşturucu madde ticareti yapmak ve nakletmek” suçundan gözaltına alındı.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.