İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Araçtan Roma Dönemi'ne ait tarihi eserler çıktı

Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinde durdurulan bir araçta yapılan aramada Roma Dönemi’ne ait 160 sikke, 14 yüzük ve 60 tarihi obje ele geçirildi.

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde durdurulan bir araçta yapılan aramada Roma Dönemi'ne ait 160 sikke, 14 yüzük ve 60 tarihi obje ele geçirildi.


Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelendikleri bir aracı durdurup arama yaptı. Yapılan aramada araç içerisine gizlenmiş, Roma Dönemi'ne ait olduğu belirlenen 160 sikke, 14 yüzük ve 60 tarihi obje ele geçirildi. Olayla ilgili 8 kişi gözaltına alındı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.