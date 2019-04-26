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Arazi kavgası ölümle bitti

Şanlıurfa’da iki akraba arasında arazi kavgası sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi.

Şanlıurfa'da iki akraba arasında arazi kavgası sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi.


Edinilen bilgiye göre olay, Merkez Eyyübiye ilçesi Sesigür Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, akraba aileler arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle kavga çıktı. Kavgada Halil Ş., akrabası olan 30 yaşındaki Enes Ş.'yi silahla vurdu. Olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Enes Ş.'nin hayatını kaybettiği belirlenirken, olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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