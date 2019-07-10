Arılar bal peteğine ay yıldız çizdi

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde arı kovanından çıkarılan bir bal peteğinin üzerindeki ay yıldız şekli görenleri şaşırtıyor.

İlçeye 50 kilometre uzaklıkta bulunan Altınahır kırsal Mahallesi'nde 10 yıldır arıcılık yapan Mahmut Kurumlu, arılarının kovanından çıkan bir bal peteğinin üzerinde Türk bayrağındaki gibi ay yıldız şekli olduğunu görünce gözlerine inanamadı. Peteği arılardan tamamen temizleyen Kurumlu, ay yıldız şeklinin daha da belirgin olduğunu fark etti.

Mahmut Kurumlu arıların ürettiği balı sağım yaparken petekteki şekilleri fark ettiğini söyledi. Kurumlu, "10 yıldır arıcılık mesleğini yapıyorum, arıların petek üzerinde değişik isimler yazdıklarını duydum ama birebir böyle bir olaya tanık olmamıştım. Geçenlerde arılarımdan bal sağımı yaparken peteğin üzerinde bayrağa benzer bir şekil gördüm, peteğin üzerinden arıları tamamen temizlediğimde, çok güzel yapılmış bir Türk bayrağının olduğunu fark ettim" dedi.