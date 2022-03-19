Arızayı gidermek için çıktığı direkte akıma kapılarak öldü

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde, arızayı gidermek için çıktığı elektrik direğinde akıma kapılan kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, olay, Ceylanpınar ilçesine bağlı kırsal Yeşiltepe Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Yeniköy Mahallesi'nde yaşayan Hamza Gönüllü (50), komşu Yeşiltepe Mahallesi'ndeki arızayı gidermek için elektrik direğine çıktı. Akıma kapılan Gönüllü, olay yerinde hayatını kaybetti. Gönüllü'nün cansız bedeni, olay yerindeki incelemenin ardından otopsi işlemleri için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.