Arkadaşların yol ortasındaki sohbeti kabusa döndü

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde park halindeki otomobile, başka bir otomobilin çarptığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Kazada bir kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Birecik sahil yolunda meydana geldi. Yolun kenarında park halindeki bir otomobile arkadan gelen başka bir otomobil çarptı. Kazada otomobil önünde sohbet eden 3 arkadaştan biri yaralandı. Yaralı genç, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaşanan kaza anı bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.