Asfalt çalışmalarıyla mahallelerin çehresi değişiyor

Ekipler, ilçe genelinde yeni yol açma, yeni yol yapımı ve bakım onarım çalışmalarını ara vermeden sürdürüyor. Alt yapısı tamamlanan mahallelerde asfalt atağını etap etap yürüten ekipler Güçlü, Uluhan Betik Mezrası, Kalınbayat Kayacık Mezrasında sathi kaplama asfalt yapım çalışmalarını devam ettiriyor. İlçenin dört bir yanında hummalı bir çalışma yürüten ekipler Diktaş kırsal mahallesinde ise asfalt çalışmalarını tamamladı.

Kırsalda üç bölgede çalışmalarını sürdüren ekipler kısa süre içerisinde çalışmaları tamamlayarak, yeni yolları mahalle sakinlerinin hizmetine sunmayı hedefliyor. Haliliye Belediyesi tarafından yürütülen çalışmalarla kırsal mahallelerin de çehresi değişiyor. Söz konusu çalışmalar nedeniyle duydukları memnuniyetlerini dile getiren mahalle sakinleri ise Başkan Mehmet Canpolat'a teşekkürlerini iletti.

Fen İşleri Müdürlüğünde yapılan açıklamada, üst yapı çalışmalarının program dahilinde mahalle mahalle devam edeceği kaydedildi.