Asgari ücretle çalışan işçiler yüzlerce altın para buldu

Şanlıurfa'da asgari ücretle çalışan işçiler tarafından 5 yıldızlı bir otelin odasında yüzlerce tarihi altın para bulundu.

Kent merkezinde yönetimi el değiştiren bir otel, geniş kapsamlı bakım ve onarıma alındı. Otelde temizlik görevlisi olarak çalışan Yonca Közü ile İbrahim Sargıcı, temizlik yaptıkları bir odanın gardırobunun üst kenarına gizlenmiş tarihi altın parayı fark etti. Asgari ücretle çalışan temizlikçiler, parayı bulduklarını hemen otel yöneticilerine söyledi. Otel yönetimi de paranın sahibini bulamayınca durumu polis ekiplerine bildirildi. 2 bin 280 adet olduğu ve Britanya Merkez Bankası tarafından 1926 yılında basıldığı anlaşılan paralar polise teslim edildi.

Parayı bulan temizlikçilerden Yonca Közü, ilk defa böyle bir durumla karşılaştığını aktardı. Ne bulduklarını tam olarak anlayamadıklarını belirten Közü, "Bulduğumuz şeyin para mı altın mı olduğunu tam olarak bilmiyorum. Odada temizlik yaparken bulduk. Temizlik yaptığımız dolabın üstünde en dipte gizlenmiş halde bulduk. İndirdik ve müdürlerimize bilgi verdik” şeklinde konuştu.

İşçilerden İbrahim Sargıcı, uzun zamandır otelde asgari ücretle çalıştığını ifade ederek, “Bulduğumuzda tereddüt bile etmedik direkt amirimizin yanına götürüp teslim ettik. Amirimiz de gereğini yaptı. Benim tahminin Suriye tarafından getirildi. Adam savaştan kaçarken getirdi buraya sakladı ya gelemedi veya dönemedi. İnsan bildiği parayı kolay kolay bir yerde bırakmaz. Tabi ağır bir paketti yaklaşık 7 kilo vardı” dedi.

Otelin Genel Müdürü Hakan Gürsoy, kendileri için paranın değerinden çok asgari ücretle çalışan personellerinin gördükleri paranın sahibini bulma arayışına girmesinin önemli olduğunu söyledi. Dürüstlük ve doğruluk timsali personellerini ödüllendireceklerini vurgulayan Gürsoy, "Bizim için önemli olan bulunan şeyin değeri değil, görüldükten sonra personelin nasıl davrandığıdır. Hepsini gerçekten kutluyorum. Değerine bakmaksızın kendi üstlerine düşen görevi yerine getirip, bize teslim ettiler. Beni ilgilendiren tarafı personelin göstermiş olduğu dürüstlük ve doğruluktur kendilerine teşekkür ediyorum” ifadelerini kulandı.

Otelin Genel Koordinatörü Ömer Faruk Karınca da, "Çalışanlarımızın hal ve davranışları şirket politikamız açısından son derece önemlidir. Bu şekilde cefakar kendinden emin olan maneviyatı yüksek çalışanlarımız olduğu için gurur duyuyoruz. Emniyete gerekli bilgileri verdik emanetleri teslim edeceğiz. Personellerimiz bu davranış günümüzde çok önemsenecek bir tutumdur” diye konuştu.

Tarihi altın paralar, polis tarafından otel yönetimi ve işçilerden tutanakla teslim alınarak ilgili birime götürüldü.