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Aşık Giryani şiirleri kitaplaştırıldı

Şanlıurfa İli Kültür Eğtim Sanat ve Araştırma Vakfı tarafından hazırlanan “Aşık Giryani Şiirlerinden Seçkiler” adlı kitap ŞURKAV’ın 53.

Şanlıurfa İli Kültür Eğtim Sanat ve Araştırma Vakfı tarafından hazırlanan “Aşık Giryani Şiirlerinden Seçkiler” adlı kitap ŞURKAV'ın 53. yayını olarak yayımlandı.


Aşık Giryani mahlasıyla şiirlerini kaleme alan Halil İbrahim Günışığı'nın Şanlıurfa'da yaşayan kızının kitaplığında bulunan el yazması eserleri, kızının talebi üzerine Şurkav Yönetim Kurulunca değerlendirilerek kitaplaştırmasına karar verildi. Prof. Dr. Ekrem Bektaş tarafından Giryani'nin 911 şiiri arasından yayına uygun olan 336 şiir kitaplaştırıldı.


ŞURKAV'ın 53. yayını olarak basımı tamamlanan “Aşık Giryani Şiirlerinden Seçkiler” isimli kitap aynı zamanda internet adresinden de dijital olarak da kitapseverlerin istifadesine sunulduğu belirtildi.

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