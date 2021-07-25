Asırlardır balıkların yaşadığı çayda korkutan görüntüler

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde 2 asırdır balıkların eksik olmadığı Şilan Çayı'nda, son günlerde yaşanan toplu balık ölümleri korkutuyor. Sebebi henüz bilinmeyen olayın kuraklık nedeniyle su seviyesinin düşmesinden kaynaklandığı tahmin ediliyor.

İlçeye bağlı Ertem kırsal mahallesinde 200 yıldan fazladır balıkların yaşadığı Şilan Çayı'nda su seviyesinin azalması ile birlikte son 2 gün içinde toplu balık ölümleri yaşanmaya başlandı. Binlerce yavru balığın kıyıya vurduğu gölette, mahalle sakinleri dedelerinden kendilerine kalan mirasın yok olmasını istemiyor. Mahalleli toplu balık ölümlerinin durdurulması için yetkililerin bir an önce çalışma başlatmalarını istiyor.

200 yıldır balıklar bu gölde yaşıyor

Dedelerinden bu yana 200 yıldır bu gölette balıkların yaşadığını ve bu zamana kadar böyle toplu ölümlerin yaşanmadığını dikkat çeken mahalle muhtarı Sefer Gümüştaş, "Burada 200 yıldan fazladır mahallemiz bulunmakta, dededen babaya, babadan bizlere 200 yıldır buradayız. Bu tarih içinde ilk defa bu gölette böyle toplu ölümlerin yaşandığını görüyoruz, yaşlılarımıza da sorduk daha önce böyle bir şey yaşanmadığını söylediler. Bu ölümlerin neden yaşandığını bizde bilmiyoruz. Bayram tatili nedeniyle bir yerlere başvuramadık, mesai açıldığı gibi gerekli yerlere başvuracağız" dedi.

Ölümler 2 gün önce başladı

Gölette 2 gün önce toplu balıkların yaşanmaya başlandığını söyleyen mahalle sakinlerinden İdris Gümüştaş ise, "Büyüklerimizin bize aktardığına göre gölümüzde 200 yıldır balıkları yaşıyor, son 2 gün içerisinde toplu balık ölümleri gerçekleşti ve bunun sebebini bizde bilmiyoruz. Yetkililerden bu ölümlerin araştırılması için bir ekibin gönderilmesini talep ediyoruz. Çünkü başka hastalıklarda olabilir, bu gölden hayvanlarımız su içiyor, çocuklar yüzüyor, farklı hastalıklar çıkabilir onun için burada bir araştırmanın yapılmasını istiyoruz” diye konuştu.

Mahalle sakinleri toplu halde kıyıya vuran balıkların, çayın kurumaya başlamasından olabileceğini tahmin ederken, balık ölümlerinin kesin nedeninin ise yetkililerin yapacağı incelemelerin ardından belli olabileceği belirtiliyor.