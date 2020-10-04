İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Asırlık handa konser düzenlendi

Yaklaşık 450 yıldır canlılığını koruyan Şanlıurfa’daki tarihi Gümrük Hanında konser düzenlendi.

Yaklaşık 450 yıldır canlılığını koruyan Şanlıurfa'daki tarihi Gümrük Hanında konser düzenlendi.


Şanlıurfa'nın en eski yapıları arasında yer alan ve 1563'te Urfa Sancakbeyi Halhallı Behram Paşa tarafından yapıldığı belirtilen tarihi Gümrük Hanında Büyükşehir Belediyesi tarafından konser etkinliği düzenlendi. Urfa Ahengi Müzik Topluluğu tarafından verilen ve Urfa divanıyla başlayan, uzun havalar ve goyratların seslendirildiği konserde tarihi Gümrük Hanında vakit geçirenler birbirinden güzel eserleri dinleme şansı yakaladı.


Konserin düzenlenmesinden dolayı Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül ve ekibine teşekkür eden vatandaşlar bu tür etkinliklerin devam etmesi temennisinde bulundu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.