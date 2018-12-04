Askerlerden Fatih Bucak'a marşlı gönderme

Sosyal medyaya düşen görüntülerde bir grup asker, MHP Siverek Belediye Başkan Adayı Fatih Bucak'a marşlı selam gönderdi.

Sosyal medyaya düşen görüntülerde rütbeli bir asker, koğuşta sıraya dizdiği askerlerle MHP Siverek Belediye Başkan Adayı Fatih Bucak'a selam gönderdi. Yerinde sayan askerler, başlarındaki rütbeli asker eşliğinde söyledikleri marşla Bucak'a selam gönderdi. Sivas 5. Piyade Er Eğitim Tugayında çekildiği iddia edilen görüntülerde bir grup askerin yerinde sayarak, başlarındaki rütbeli askerle birlikte “Selam olsun Fatih Bucak” dedikleri görüldü.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesindeki Bucak aşiretinin önde gelenlerinden biri olan Fatih Bucak, MHP Siverek Belediye Başkan Adayı oldu. Fatih Bucak, telefonla bağlandığı yerel bir televizyon kanalının haber bülteninde adaylığıyla ilgili yaptığı konuşmada, “Biz seçime değil ölmeye geliyoruz” demişti.