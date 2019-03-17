Aslan, merkez ve kırsalda yoğun mesai harcıyor

Saadet Partisi Karaköprü Belediye Başkan Adayı Essum Aslan, Karaköprü'ye bağlı kırsal mahalleleri ziyaret etmeye devam ediyor. Bu ziyaretleri kapsamında Kına Mahallesini ziyaret eden Aslan, mahalle sakinlerinin sorunlarını dinledi. Mahallede içme suyu, elektrik, alt ve üstyapı sorunlarının olduğunu belirten mahalle sakinleri Karaköprü'nün Adayı Essum Aslan'ı destekleyeceklerini söyledi.

"Sorun varsa çözün için projelerde hazır"

Mahalle sakinleriyle ev toplantısında bir araya gelen Essum Aslan, “Kırsal mahallelerimizde yani köylerde birçok sorun var. Bu sorunların başından sizlerin de dediği gibi içme suyu, elektrik, yol, alt ve üstyapı geliyor. Biz ekibimizle bu sorunların çözümü noktasında bütün projelerimizi hazırladık. İnşallah 31 Mart akşamı sizlerin teveccühü ile bu projelerimizi hayata geçirmek için çalışmalara başlayacağız” dedi.

Projelerimizi alana göre hazırladık

Kırsal mahallelerin üretim merkezi olduğunu söyleyen Essum Aslan, “Urfa'nın da ülkemizin de kurtuluşu köylerden geçer. Bu güne kadar köylerin kalkınması için ne sözler verilmişse tutulmamış. Köy benim işimdir. Biz köyümüzdeki sorunlarımızı çözmez ve köyümüzü kalkındırmazsak şehirdeki sorunları çözemeyiz. Köylerde imkan kalmadığı için tarla, sapan hayvanı bırakıp şehre kaçtık” diye konuştu.

Köylerde üretim kalmadı

Köylerde üretim kalmadığından dolayı bugün sebze fiyatlarının yüksek olduğunu söyleyen Aslan, “Bugün patlıcanın kilosu 15 lira biberin kilosu 15 lira olmuş. Bunun sebebi de köyde üretim olmamasıdır. Eskiden köye gittiğimizde herkesin bostanı vardı artık o da kalmadı. Bizim bunları tekrar hayata geçirmemiz gerekiyor. Bizim 86 kırsal mahallemiz var. Bunların birçok sorunu var ve bunları çözeceğiz.” şeklinde konuştu.

Essum Aslan, ev toplantılarıyla çalışmalarına da devam ediyor. Ev ziyaretlerinde Halil Atabaş ve ailesini ziyaret eden Essum Aslan, projeleri hakkında bilgi verip destek istedi.

Açık belediyecilik anlayışı

Belediyecilik anlayışını vatandaşlarla paylaşan Aslan, “Bizim asıl yapmamız gereken öncelikli iş açık belediyecilik yapmaktır. Bizim aylık gelir ve giderimiz budur. Karaköprü'de yaşlısı, genci, kadını, erkeği, engellisi ve çocuğuyla 195 bin insan yaşıyor. Bu kocaman bir vakıftır ve bu vakfı yöneten de belediye başkanıdır. Belediyenin malı sizin malıdır. Ben sizin malınızın bekçisi olacağım. Bunu bilmenizi istiyorum. Ben size hizmet etmek için geliyorum.” dedi.

Herkese eşit hizmet

Belediyenin halkın malı olduğunu vurgulayan Essum Aslan, “Her belediyeye gelen para bir vatandaşın o belediyedeki ihtiyacına göre tespit edilerek İller Bankası tarafından gönderilir. Belediye bunu eşit bir şekilde hizmete dökmek zorundadır Bu bir plan işidir çünkü herkesin ihtiyacına göre bunu dağıtmak gerekiyor. Sadece bir kesimin, bir kişinin ya da belli bir tarafın hakkı değil bütün herkesin hakkıdır” diye konuştu.