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Aslan'dan "değişim" değerlendirmesi

Saadet Partisi Karaköprü Belediye Başkan Adayı Essum Aslan Oto Galericiler Sitesi ve Ataşehir Mahallesindeki esnaf ile vatandaşları ziyaret etti.


31 Mart yerel seçimlerine sayılı günler kala çalışmalarında tempoyu daha da arttıran Essum Aslan 31 Martta değişim için söz aldı. Esnaf, yaşanan ekonomik sıkıntılardan dolayı artık değişim istediklerini belirterek desteklerini sundu.


"Esnaf değişime hazır"


Şanlıurfa'da tek kadın aday olarak seçim çalışması yürüten Essum Aslan, Şanlıurfa ve Karaköprü'yü adım adım, sokak sokak gezerek vatandaşlarla bir araya geliyor. Aslan'ın bu gün ki durağı Ataşehir Mahallesi ve Oto Galericiler Sitesi oldu. Burada esnaf tarafından büyük bir ilgi ile karşılanan Aslan, “Esnafımız iş yerlerini siftahsız kapatmamak için değişime evet diyecek" diye konuştu.

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