Aslan'dan Karaköprüspor'a moral ziyareti

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Karbel Karaköprü Belediyespor'un Kulüp Başkanı Mustafa Aslan ve yönetim kurulu üyeleri takımın idmanını ziyaret ederek futbolculara moral verdi.

TFF 3. ligde Şanlıurfa'yı temsil eden Karbel Karaköprü Belediyespor yeni sezona sayılı günler kala hazırlıklarını aralıksız sürdürüyor. Günde çift idmanla sezona hazırlanan kırmızı siyahlı ekipte futbolcular lige hazır başlamak için sıkı bir çalışma içerisine girdi. Karaköprü Belediyespor Kulüp Başkanı Mustafa Aslan ve yönetim kurulu üyeleri önceki gün yapılan idmanı ziyaret ederek futbolculara moral verdi.

Karaköprü Belediyespor'un bu sezon da şampiyonluk mücadelesi vereceğini ifade eden Kulüp Başkanı Mustafa Aslan, futbolculardan Karaköprü'yü ve Şanlıurfa'yı en iyi şekilde temsil etmelerini istedi. Gerek Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli'nin gerekse kendilerinin her zaman takımın yanında ve destekçisi olduğunu kaydeden Kulüp Başkanı Aslan, futbolculardan tek isteklerinin iyi bir sezon geçirerek yüzlerini ak etmek olduğunu kaydetti.

Karbel Karaköprü Belediyespor Teknik Direktörü Hüseyin Dağ ise iyi bir kamp dönemi geçirdiklerini belirtirken, yeni bir takım olduklarını ve yakalayacakları enerjiyi lige yansıtmaya çalışacaklarını dile getirdi. Takımda 4. yılını geçirecek olan tecrübeli kaleci Fehmi Karakeçili ise takımda iyi bir hava olduğunu ve bu sezon başarılı olmak için çok çalıştıkların belirtti.

19 yaşındaki genç futbolcu Hasan Basri Mest ise, hem takım adına hem de kendi adına iyi bir sezon geçmesini dilerken, çalışmalarının karşılığını almak için mücadele edeceklerini ve ligde başarılı olmak istediklerini kaydetti.

İdman sonrası Karaköprü Belediyespor Kulüp Başkanı Mustafa Aslan ve yöneticiler futbolculara tatlı ikramında bulunurken, Karaköprü Belediyespor'un genç futbolcusu Ahmet Mümin Papaker'in doğum günü kutlandı.